Turismo: San Marino ospiterà la Conferenza UNWTO

A Sofia è in corso la 68° riunione della Commissione Regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale per il Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO). Per la Repubblica di San Marino, in rappresentanza della Segreteria di Stato per il Turismo e del Segretario di Stato Federico Pedini Amati, partecipa Bojana Gruska, Primo Segretario del Dipartimento Affari Esteri e focal point UNWTO che questa mattina è intervenuta per informare tutti i rappresentanti delle Nazioni presenti che San Marino ospiterà, in collaborazione con l’Italia, la seconda Conferenza dell'UNWTO sul Turismo Accessibile in Europa il 16 e 17 novembre 2023.

