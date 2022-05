PERLA VERDE Turismo, "Sotto il sole di Riccione 2022" ha il sapore del successo

Diodato firma la vigilia di Ferragosto con il suo concerto al sorgere del sole, con lui in calendario anche Marina Rei e Mara Sattej. E' stato presentato martedì il calendario degli eventi per l'estate 2022 al Palazzo del turismo. La grande musica sarà protagonista con DEEJAY On Stage, che conferma il suo format ad agosto. Sul grande palco di piazzale Roma ci saranno i concorrenti del contest oltre ai tanti protagonisti delle hit dell’estate italiana. L'amministrazione stima per il 2022 un milione di presenze turistiche in più grazie allo sport, al nuovo teatro e museo. Giugno apre con la Ride Riccione Week; non solo il mondo bike, ma anche il Festival del Sole, la più grande rassegna internazionale di “Ginnastica per Tutti” del Mediterraneo, torna dal 3 all'8 luglio. Sarà anche l'estate dei motori con il WDW - World Ducati Week dal 22 al 24 luglio e il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini dal 2 al 4 settembre. Si lavora anche al grande progetto delle Terme di Riccione, una rigenerazione di 40 ettari che porterà 5mila metri quadrati di spa e la realizzazione di un albergo. Di oggi anche il riconoscimento della bandiera blu per la prima volta.

Nel video l'intervista a Stefano Caldari, assessore Turismo Riccione

