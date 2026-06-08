Turismo spirituale: diverse novità e due nuovi percorsi a San Marino

San Marino segue la sua tradizione spirituale cominciata dal Santo Fondatore e si candida, con il benestare del Vaticano, a diventare hub di confronto e sviluppo sui pellegrinaggi e i cammini religiosi. Sono passati solo pochi giorni dal Forum internazionale “Dalla meta al significato” al Teatro Titano, che ha visto la presenza dei Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, e di illustri ospiti come monsignor Rino Fisichella, pro prefetto per l'Evangelizzazione della Santa Sede, ed ecco che arrivano già importanti novità che proiettano il Titano tra i protagonisti del settore grazie al lavoro della Segreteria al Turismo.

In primo luogo diverse community di camminatori e pellegrini – come Cammini d'Italia -, dopo aver presenziato all'assise, hanno deciso di inserire San Marino nei loro progetti e percorsi consigliati.

E poi il pezzo forte. Sono in cantiere due nuovi percorsi spirituali che interesseranno proprio il territorio della Repubblica, oltre ai due già esistenti: Cammino del Titano e Cammino del Santo Marino. A breve infatti verrà tracciata la parte sammarinese del Cammino dei 5 Santi (tra cui Santo Marino), promosso dal GAL Valli Marecchia e Conca: 166 km totali che partono dal centro storico di Rimini e arrivano a La Verna. E' poi previsto un nuovo collegamento con la via Francigena: una deviazione del percorso permetterà al Titano di rientrare dunque nel Cammino di San Francesco.

"Lo stesso Monsignor Fisichella - ricorda Federico Pedini Amati, segretario al Turismo - ha detto nella sua introduzione, oltre a parlare della bellezza come tema dominante anche legato ai cammini, al presepe e al mondo religioso, lui stesso ha detto che San Marino potrebbe diventare un'hub del turismo religioso. Anche Terre di Mezzo, che è una rivista che si occupa prevalentemente di turismo, si è resa disponibile per far conoscere il nostro Stato in questo ambito. Poi c'è questa possibilità unica che abbiamo nell'accogliere Papa Leone XIV il 22 agosto: insomma, ci sono tutte le condizioni per rendere il Titano un vero e proprio hub del turismo spirituale".

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, segretario al Turismo







