Turismo spirituale, mercoledì il forum internazionale "Dalla meta al significato"

Nel servizio l'intervista al segretario al Turismo, Federico Pedini Amati

Mercoledì al Teatro Titano il forum internazionale "Dalla meta al significato: il turismo spirituale oggi", sul tema dei Cammini e dei Pellegrinaggi. Promosso dalla Segreteria Turismo in collaborazione con la Diocesi San Marino-Montefeltro, sarà un confronto tra istituzioni operatori e studiosi per riflettere sulle prospettive di un comparto sempre più importante. “Una giornata molto importante, che aprirà i suoi lavori alle 10:30 del mattino al Teatro Titano, con la presenza autorevole di Monsignor Fisichella, di Sua Eccellenza Monsignor Beneventi. Ci sarà un panel, un tavolo di lavoro su quelle che sono le attrazioni in campo turistico legate al mondo spirituale. Alla vigilia dell’arrivo del Papa a San Marino trovarsi a parlare di turismo spirituale ci sembrava una cosa bella anche per coloro i quali vorranno venire a sentire le nostre prossime tappe e missioni in questo campo", spiega il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati.

"I cammini li abbiamo tracciati, adesso abbiamo bisogno anche di raccontare la nostra storia. In questo anno particolare parleremo anche del cammino di San Francesco, Saint Francis’ Way, e ci saranno molte celebrazioni anche in questo senso", afferma ancora Pedini Amati. Tra i temi quello del pellegrinaggio come esperienza personale: "Vedo molte persone interessate non semplicemente a fare la camminata quanto a vivere la camminata e un percorso che in varie tappe ha il suo significato. Questa forse è la vera riscoperta del turismo legato ai cammini e alla spiritualità”, dice il segretario.

Nel servizio l'intervista al segretario al Turismo, Federico Pedini Amati.







