Turismo sportivo, Cassani spinge su sinergie con San Marino, "l'unione fa la forza"

Nel servizio l'intervista a Davide Cassani

Pedalare per tenersi in forma ed esplorare il territorio. Numeri in costante crescita per il cicloturismo, confermato dal rapporto di Legambiente: 41% in più in cinque anni. Dalla Valmarecchia a San Marino la pedalata è lunga ed appassionante. Anche il Titano, come l'Emilia Romagna, punta su turismo sportivo e sostenibile. "L'unione fa la forza, abbiamo fatto una bella cronometro da Riccione a San Marino - ha dichiarato Davide Cassani in qualità di Presidente dell'ATP durante Play Deejay – dobbiamo andare avanti su questa linea”.

I primi di agosto sono iniziati i lavori del Cammino del Titano, progetto che recupererà sentieri già esistenti e realizzerà tratte nuove per creare un “anello” di oltre 40 km che toccherà i 9 Castelli. Potrà essere percorso a piedi e in buona parte in bici. Un tuffo nella natura, per raccontare la storia di in maniera diversa. A partire dalla prossima primavera.