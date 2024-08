STATISTICA Turismo, trend positivo: da gennaio a giugno +7,2% La flessione dell'anno scorso era dovuta alle alluvioni. Lo scorso giugno la performance migliore, +6,6% di visitatori

Complice il tempo incerto, il centro storico oggi era invaso dai turisti, numerosi sin dal mattino per questo ponte di Ferragosto. Oltre alle antiche contrade e alla bellezza del paesaggio, non mancano anche le iniziative a trattenere i visitatori, a partire dalla rassegna enogastronomica “Mi Gusto” al Nido del Falco.

E per chi preferisce l'arte, ci sono le mostre: “Transavanguardia” a Palazzo Sums e la personale di Eduardo Kobra nella sede della Segreteria al Turismo. L'ultimo bollettino di statistica comunque fotografa un trend già positivo: da gennaio a giugno 2024, l'aumento è del 7,2% di visitatori rispetto al 2023, per un totale di oltre 820mila (826.782).

Il mese di giugno ha le performance migliori, con un incremento del 6,6%, ma in generale tutti i mesi hanno avuto aumenti dal 2023, tranne gennaio. La flessione di visitatori un anno fa, in particolare a maggio 2023, è sicuramente imputabile alle avverse condizioni atmosferiche, con le alluvioni che hanno colpito la Romagna. Migliora anche il turismo di sosta, nei primi sei mesi dell'anno +21,9%, quasi 53mila gli arrivi (52.939), per un totale di 89mila pernottamenti (89.539), +21,4%, e la media è di 1,7 notti trascorse per ogni persona arrivata.

I turisti che hanno scelto di pernottare a San Marino provengono per l'87,3% dall'Europa, il 6,7% dall'America e il 4,9% dall'Asia. E' l'Italia il Paese di provenienza della maggior parte dei turisti, per il 54,6%, seguita dalla Germania, 8,7%. Tra i Paesi extra europei, gli ospiti per la maggior parte arrivano dagli Stati Uniti, per il 3,8%.

