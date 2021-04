Turismo vaccinale, boom di pacchetti con iniezione compresa

Turismo vaccinale, gli italiani guardano alla Serbia. Ma sono tanti i paesi che stanno proponendo pacchetti vacanza con puntura compresa in vista dell'estate Paese che vai, pacchetto con dose che trovi. In Serbia l'iniezione è gratis, a Dubai il pacchetto parte da 11.200 euro, soggiorno ad hoc anche in Russia: secondo il notiziario CNN molti paesi sfruttano le immunizzazioni per proporre viaggi in vista dell'estate.

Il turismo vaccinale sembra essere uno dei cardini della ripartenza e sono molti i Paesi che sfruttano le immunizzazioni per proporre pacchetti in vista dell’estate: comprese le Isole Mauritius: qui però, nello Stato-paradiso dell’Oceano Indiano sud-occidentale, occorre allungare il pacchetto vacanza perché per poter fare il vaccino è necessario soggiornare almeno 6 mesi per ottenere il vaccino gratuito. Non avete tutto questo tempo? Ben più vicina la Serbia, diventata meta turistica preferita dagli italiani per la stagione primavera-estate anche per via della imponente campagna vaccinale che ha esteso l'accesso ai vaccini, gratuito, a tutti: non solo i residenti, ma anche i turisti occasionali, fornendo la possibilità di scegliere il farmaco "preferito" tra Pfizer, Moderna, Sputinik V, AstraZeneca. La procedura è semplicissima: basta compilare un questionario sul portale governativo.