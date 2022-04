Turismo: week end pieno di visitatori in Centro Storico

Turismo in ripresa e anche in questo week end sul Titano numerose le presenze. Nella giornata odierna Centro Storico preso d'assalto: la Polizia Civile già dall'ora di pranzo ha dovuto deviare il traffico in salita verso la Sottomontana. Tutti pieni i parcheggi ed è stata attivata la navetta per portare i visitatori da Murata al Centro Storico.

A metà pomeriggio la funivia ha registrato 1.425 persone in salita e 946 in discesa in 67 corse. Nella giornata di ieri su 89 corse totali, 1.465 turisti sono saliti in Centro Storico con la funivia e 1.263 l'hanno ripresa per tornare a Borgo Maggiore.