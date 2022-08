Turista urta teca al Museo di Stato: si rompe una statuetta

Non c'è dolo, ma solo sbadataggine da parte di un turista che, indietreggiando per fare una foto in uno spazio ristretto, ha urtato una teca, causando la rottura di una statua al suo interno. E' successo ieri al piano -2 del Museo di Stato, dove è allestita la mostra “Beautiful China a San Marino”. Si tratta della riproduzione di un soldato dell'Esercito di Terra Cotta, che si è rotta all'altezza della testa e della mano. Un danno giudicato riparabile e non estremamente grave, trattandosi di una riproduzione. Il turista che ha provocato involontariamente il danno è un ragazzo italiano, in visita sul Titano assieme ad altri due amici. La Gendarmeria conferma di aver effettuato un intervento sul posto per recuperare le immagini delle videocamere di sorveglianza e fare rilievi fotografici, necessari per determinare come siano avvenuti i fatti, senza scendere nelle responsabilità.