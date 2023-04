PONTE 25 APRILE Turisti a San Marino: code già a Borgo Maggiore

Turisti a San Marino: code già a Borgo Maggiore.

Prime difficoltà alla viabilità lungo la superstrada in salita. Il massiccio afflusso di turisti per il ponte del 25 aprile, ha creato una coda in arrivo allo snodo rappresentato dalla rotatoria del Bar Forcellini di Borgo Maggiore. Con la Polizia Civile impegnata a deviare il traffico verso Murata e indirizzare ai parcheggi del centro. Una decina gli agenti impegnati.

