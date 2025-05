SALA MONTELUPO DI DOMAGNANO Tutela dei diritti LGBT+: a San Marino nasce l'Associazione 121 60 le iscrizioni già registrate. I primi pensieri verso le nuove generazioni perché non si debbano trovare a vivere paure o disagi causate dai pregiudizi.

Un punto di incontro tra comunità e istituzioni nel segno dell'inclusione: è questo l'obiettivo principale dell'Associazione 121 nata per la tutela dei diritti LGBT+. All'evento di presentazione alla sala Montelupo di Domagnano presente anche il Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi, associazioni e rappresentanti sindacali.

"Il nome 121 - spiega Luca Sacanna, presidente Associazione 121 - viene dalla legge 121 del 2004 che ha abrogato un articolo del codice penale sammarinese che puniva esplicitamente le relazioni omosessuali. È stato tempo fa ma purtroppo ancora oggi le discriminazioni in ambito familiare, lavorativo, sportivo e scolastico ancora ci sono. Sono tante, sono troppe per un paese civile, troppe per un paese che guarda verso l'Unione Europea e quindi abbiamo deciso di associarci per provare a dare il nostro contributo per costruire una San Marino più inclusiva verso la comunità LGBT+. più equa verso le diversità e vorremo cercare da un lato con la popolazione e la comunità e dall'altro con le istituzioni pubbliche per cercare di promuovere delle politiche che garantiscano piena uguaglianza di diritti e opportunità veramente a tutti".

60 le iscrizioni già registrate. I primi pensieri verso le nuove generazioni perché non si debbano trovare a vivere paure o disagi causate dai pregiudizi.

"La scelta è stata ovvia - aggiunge Alice Casadei Menghi, Segretario Associazione 121 - una volta diventati grandi abbiamo deciso di prenderci cura delle future generazioni ed offrire loro uno spazio all'interno di San Marino in cui potersi confrontare e confidare".

