"Tuteliamo i nostri figli!" | I sindacati con i Genitori Sammarinesi: "È ora di voltare pagina"

Restano “tutti sul tavolo” - sottolinea la Centrale Sindacale Unitaria – i dubbi che qualcuno a San Marino sapesse della condanna in Italia di Steven Raul James; lasciando che “continuasse a lavorare a stretto contatto con i minori”. “Un velo di omertà” - così è stato definito – che si intende squarciare. Da qui il sostegno alla manifestazione del 4 settembre organizzata dal gruppo “Genitori Sammarinesi”: nato spontaneamente sui social in segno di protesta. A tutti gli iscritti e ai cittadini l'invito ad aderire.

Perché per CSdL e CDLS l'accertamento di eventuali responsabilità deve andare di pari passo con interventi – sia sul piano normativo, sia in materia di accordi internazionali – che impediscano il ripetersi di ciò che accadde in Carpegna 4 anni fa.

Quello del sindacato è allora un richiamo forte, al Governo, affinché avvii una più stretta collaborazione tra istituzioni politiche e giudiziarie per assicurare un puntuale scambio di informazioni. Il focus è su quei cittadini che dovessero essere oggetto di procedimenti penali in territorio e oltreconfine: almeno per le contestazioni più gravi, come violenza di genere e abusi su minori. Si chiede “maggiore sensibilità” al tema.

La stessa – si legge in una nota – “che i sammarinesi avevano già manifestato nel 2022, con 2 Istanze d'Arengo che chiedevano l'istituzione di un registro per reati di pedofilia”. Entrambe furono bocciate dal Consiglio. Per la CSU “è ora di voltare pagina”.



Questo il comunicato della CSU







