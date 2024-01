Tutta la mia storia, Sabrina Spada si racconta in un libro

La caduta e l'ascesa. La rinascita di Sabrina Spada passa anche dal racconto - duro, vero e senza omissioni - della sua storia, per riempire alcuni buchi, riannodare i fili, cristallizzare il passato. E da lì ripartire. Il 2 aprile 2011 – data tatuata sul suo braccio – un trauma devastante ha momentaneamente interrotto la sua esistenza. È stato poi un susseguirsi di eventi per tentare, con tenacia, un lento ritorno alla vita. Ma Sabrina, con tutta la sua forza, è qua e con il libro scritto da Gigi Mattarelli ci vuole dire che “un centimetro alla volta” è possibile superare anche gli ostacoli più difficili. Perché, come recita il sottotitolo, “la voglia di vivere è più forte di qualsiasi trauma”.

La presentazione ufficiale del libro è il 9 febbraio, alle 20:45, alla Sala Montelupo di Domagnano, a San Marino, con il patrocinio della Segreteria di Stato alla Sanità. Parte del ricavato dalla vendita del volume sarà destinato alla Fondazione Centro Anch'io per progetti di vita indipendente per le persone con disabilità.

Nel video la sua intervista