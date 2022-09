MOTOTERAPIA “Tuttavia che Spettacolo”: al Multieventi show acrobatico con motocross e puntata speciale di Radio Tutti

Un'altra giornata di divertimento e inclusione, con l'apertura del Villaggio Moto-Solidale al Multieventi di Serravalle, con stand di realtà associative e aziendali. Per il secondo giorno della manifestazione "Tuttavia che Spettacolo", una puntata speciale live di Radio Tutti per un saluto di fine estate con Irol e i suoi ragazzi e poi uno show Frestyle di motocross con Vanni Oddera e il suo team. A seguire attività a cura della Federazione sammarinese motociclismo e della scuderia san marino, moto terapia per tutti con go kart, minimoto, quad, macchine da rally e non solo. E a chiudere spettacoli e concerti. "Siamo molto contenti di partecipare a questo evento - commenta Carolina Ceccoli, presidente dell'associazione Batticinque -. E' speciale perché è aperto a tutti, lo ribadiamo. La diretta di Radio Tutti è la dimostrazione che tutti possono fare delle attività".

Nel video l'intervista a Carolina Ceccoli dell'associazione Batticinque

