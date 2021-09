ATTIVA-MENTE "Tuttavia...che spettacolo!": annullato l'evento in programma domani a Torraccia Causa maltempo non ci sarà l'evento conclusivo sulla mototerapia organizzato da Attiva-Mente. Bilancio comunque positivo per le due giornate dello scorso week end

Si chiude con una giornata di anticipo “Tuttavia...che Spettacolo!”, l'evento sulla mototerapia organizzato da Attiva-Mente. Dopo la due giorni dello scorso week end l'appuntamento conclusivo previsto per questo sabato, all'aeroporto di Torraccia, è stato cancellato a causa del maltempo. Bilancio comunque molto positivo per Attiva-Mente che programma già l'evento per il prossimo anno.

"Un bilancio super positivo - sottolinea Gloria Valentini, Attiva-Mente - perché parlando con tutti i volontari che sono stati con noi, con i partecipanti, la caratteristica ricorrente è il sorriso. Si sono viste un sacco di persone sorridere, tante persone che non si sarebbero mai immaginate di salire su una moto, un go kart, ed anche li abbiamo dimostrato che le barriere sono solamente nella nostra mente. La giornata annullata di domani sarà sicuramente presente come appuntamento ufficiale per la prossima edizione di mototerapia a San Marino che, ipotizziamo, possa essere di nuovo nell'estate 2022".

Attiva-Mente sarà comunque presento domani con uno stand a Sport in Fiera e nelle prossime settimane avverrà la consegna dei fondi raccolti durante la mototerapia in favore di Still I Rise.

Nel servizio l'intervista a Gloria Valentini (Attiva-Mente)

