5° EDIZIONE “Tuttavia che spettacolo”: dallo yoga al volo in mongolfiera Domani il grande spettacolo della Color Run

“Tuttavia che spettacolo” evento voluto da Attiva – Mente e le associazioni Batti Cinque, San Marino fot The Children e Aquabike San Marino entra nel vivo della quinta edizione. Al centro degli eventi sport, cultura e solidarietà. Mattinata aperta con lo yoga e la mototerapia al Multieventi, dove si sono tenuti anche i saluti istituzionali con il presidente del CONS Christian Forcellini e del Capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani. Spazio anche ai spettacolari esibizioni dei falconieri, la pet therapy e nel pomeriggio l'appuntamento più affascinante: il volo in mongolfiera.

"Quest'anno abbiamo puntato tutto sulla mongolfiera - afferma Mirko Tomassoni, presidente Attiva - Mente - e speriamo che sia un'attrattiva anche per i bambini, persone disabili che vi possono accedere".



Tutte iniziative che puntano all'inclusione. Il ricavato di ogni evento andrà all'associazione Attiva-Mente e al progetto umanitario “Joy is a right”, comunità di accoglienza per i bambini profughi del Myanmar. Domani il grande spettacolo della Color Run.

Nel servizio l'intervista a Mirko Tomassoni (Presidente Attiva - Mente)



