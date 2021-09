ATTIVA-MENTE "Tuttavia...che spettacolo!": grande successo per il week end sulla mototerapia L'evento proseguirà anche sabato prossimo, 18 settembre, con tappa all'aeroporto di Torraccia

Dopo gli spettacolo di motocross feestyle di ieri, oggi sono proseguiti gli appuntamenti alla Cava degli Umbri di “Tuttavia...che spettacolo”, l'evento sulla mototerapia, rivolto a persone con disabilità ma aperto a tutti. Questa mattina la manifestazione ha raggiunto anche la Baia di Vallugola con la mototerapia che si è spostata dall'asfalto all'acqua.

Alla Cava degli Umbri sono andati in scena i go kart di Niko Tremolada, adatti per essere utilizzati da persone con qualsiasi disabilità, l'Ape Cross del pilota sammarinese Luca Cecchetti e naturalmente quad e mini-moto. Ospiti d'eccezione della giornata Ivan Cottini, che ha approfittato dell'occasione per un giro in Ape Cross e poi insieme ad Alberto Bertolini ha partecipato allo show “Tuttavia...che pacinza!”.

L'evento sulla moto terapia proseguirà anche nella giornata di sabato 18 settembre con tappa all'aeroporto di Torraccia e la partecipazione di Monica Hill.

