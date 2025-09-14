“Tuttavia che spettacolo”: la musica e la color run chiudono la 5° edizione

Musica protagonista della quinta edizione di “Tuttavia...che spettacolo!” l'evento organizzato da Attiva – Mente in collaborazione con le associazioni Batti Cinque, San Marino for The Children e Aquabike San Marino. Musiche che quest'anno non ha rappresentato solamente uno degli appuntamenti in programma, ma è stata il respiro dello stesso evento; filo invisibile che lega, emozioni, storie e persone. Il momento più atteso il concerto di Sergio Casabianca & le Gocce. Non solo un canto, ma un racconto, energia, carezza e pugno allo stesso tempo.

Ciliegina sulla torta della tre giorni di evento la Color Run, partita questa mattina dal Multieventi. Circa 300 gli iscritti di tutte le età. Corsa all'insegna della sensibilizzazione e anche in questo caso della musica grazie al ritmo travolgente della Banda21Rulli per trasformare la partenza della gara in una celebrazione collettiva, piena di energia e sorrisi.







