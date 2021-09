Tuttavia...che spettacolo: la premiazione in ricordo di Maurizio Taddei

Nel video l'intervista a Rossano Valenti, Comitato provinciale comitato italiano paralimpici

Il convegno, a bordo pista e con Vanni Oddera ancora in sella dopo le esibizione di freestyle motocross, è stato l'occasione per parlare della medicina delle emozioni, di come per volare non servano le ali, e che può farlo anche chi di ruote ne ha quattro. Oltre al papà della mototerapia, che ha parlato dell'incontro con un taxista con grave disabilità da cui tutto è partito e della sua vita piena per quella volontà di condivisione, a parlare del beneficio della moto in corsia la dottoressa Laura Viola, primario di pediatria all'ospedale di Stato, in una inedita versione da biker. Un'occasione per parlare di limiti, emozioni, sogni, dell'esigenza che la disabilità trovi la sua dimensione tra pietismo e mondo dei supereroi.









Subito dopo il convegno, al campo Bruno Reffi, la premiazione a Vanni Oddera nel nome e nel ricordo di Maurizio Taddei, l'agente della Polizia Civile in pensione e volontario della Croce Rossa Sammarinese ed attivo anche nell'Associazione Attiva-Mente, morto un anno fa. Tra le passioni di Maurizio Taddei la moto, dopo la pensione si era regalato n viaggio su due ruote ttraverso l'Europa ed il volo: e così una sorpresa è arrivata anche dall'alto.

