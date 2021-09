“Tuttavia...che spettacolo”: proseguono gli appuntamenti con la mototerapia

Dopo l'anteprima - ieri, presso l'Ospedale di Stato - del progetto di mototerapia, che ha coinvolto pazienti e bambini del reparto di pediatria, parte oggi ufficialmente alla Cava degli Umbri e in Campo Bruno Reffi “Tuttavia...che spettacolo”. In mattinata l'apertura del Villaggio Moto-Solidale e l'inizio delle attività. Previsti in giornata diversi show di freestyle, una puntata speciale live di Radio Tutti e, nel pomeriggio alle 16.45, un focus su “I benefici della Mototerapia”. Parteciperanno alla tavola rotonda condotta da Sara Bucci, il campione di freestyle Vanni Oddera, Rossano Valenti e la dott.ssa Laura Viola, primario del reparto di pediatria del nosocomio sammarinese.