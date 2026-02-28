L'INIZIATIVA "Tuttavia...coloriamo i diritti!": dal 26 al 28 giugno il festival di Attiva-Mente I proventi saranno destinati a enti e associazioni che si occupano di malattie rare. Novità dell'edizione 2026 un motoraduno da Riccione a San Marino

Torna dal 26 al 28 giugno ‘Tuttavia...’, il festival nel segno dell’inclusività organizzato dall’associazione Attiva-Mente. Per l’edizione del 20esimo anniversario dalla Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità, lo slogan scelto è ‘Coloriamo i diritti’. Al Parco Ausa di Dogana, sarà un weekend ricco di attività: dalla mototerapia alla pet therapy, passando per sport e spettacoli. E la domenica, dopo il successo dello scorso anno, tornerà anche la Color Run. “Domenica mattina, con questa camminata che parte dal parco Ausa, arriva al Laiala e fa ritorno al Parco Ausa, vogliamo colorare tutti quanti. Partiranno indossando una maglietta bianca e ritorneranno tutti colorati e spruzzati di colore, proprio per riallacciarci al nome dell’evento, “Tuttavia...coloriamo i diritti””, spiega Vilma Cervellini, vice-presidente di Attiva-Mente.

L’iniziativa è stata presentata in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare: sarà infatti a enti che si occupano di queste patologie che verranno devoluti i proventi. Inoltre, dalla collaborazione con le associazioni Oceano Blu di San Marino e Dade Il Delfino Magico di Rimini - nate dai genitori di Vittoria e Davide, due bimbi con malattie rare - sempre domenica 28 giugno ci sarà un motoraduno che partirà da Riccione e, passando per Rimini, arriverà sul luogo della manifestazione al parco Ausa. “Dietro l’esempio dell’anno scorso, quando Simone, il papà di Dade, ha fatto Riccione-Santa Maria di Leuca con una cargo bike per sensibilizzare, mi è partita questa idea, che è stata accettata subito da Attiva-Mente, e quindi abbiamo deciso di fare questo moto-run per le malattie rare”, racconta Laura Viola, medico pediatra, che ha contribuito all'organizzazione del motoraduno. “Bisogna muoversi, colorare il mondo e cercare di essere più attivi possibile per portare interesse. Quindi questo evento che simbolicamente, in maniera concreta, unisce due situazioni diverse, Davide da Rimini e Vittoria da San Marino, penso che sia il modo più bello e intelligente per parlare di malattie rare”, afferma il presidente di Oceano Blu, Andrea Nardoni.

Nel servizio le interviste a Vilma Cervellini, Laura Viola e Andrea Nardoni

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: