"Tutti da Loredana"

La regina del rock italiano non ha deluso le aspettative ieri sera sul palco dell'Rds Stadium. Una serata di musica tra grandi classici come “Non sono una signora” e “Mi manchi” alle ultime hit come “Maledetto luna-park” e “Non ti dico no”. Super partecipazione dei ragazzi di “Radio Tutti” che per l'occasione non si sono limitati solamente a godersi lo show.

A fine concerto infatti il backstage si è trasformato in una sala stampa e i nostri giornalisti hanno avuto la possibilità di parlare e intervistare Loredana.