NATALE 2022 Tutti i dati del Natale, Ufficio Turismo: “E' stato un viaggio incredibile” Soddisfazione da Alberto Di Rosa di Next Time Eventi. Il Segretario Federico Pedini Amati conferma scelte strategicamente corrette

Natale da record nell'impressione offerta dal colpo d'occhio, nelle parole pochi giorni fa del Segretario Pedini Amati, ora i dati a incorniciare quello che l'Ufficio del Turismo definisce un grande successo. Afflusso con aumenti percentuali a due cifre: quasi 159mila (158966) passaggi registrati ai parcheggi (+35%), ancor più sensibili nelle strutture ricettive, con un picco a Capodanno del 52% in più sul 2021 e numeri superiori al 2019.

Sempre nei 24 giorni di evento, 52.386 corse in funivia (un +63%). Numeri importanti quelli legati agli eventi: 104 show del Polar express; 4 mini show; 104 spettacoli della neve al Polar Park nei 360 metri quadri di pista. 250 metri quadri di aree indoor per laboratori e animazione, 34 casette per i mercatini, 93 artisti coinvolti per le 9 giornate di show e parate. Ancora le risorse umane: 15 nello staff di organizzazione, 10 nell'accoglienza, 30 per gli allestimenti.

Sold out gli eventi musicali: Natale con Alexia, il Capodanno con la Banda Militare, Epifania con “Jbees in Orchestra”. Comunicazione massiccia: online, generate oltre 7milioni 162mila impression e raggiunte oltre 1milione 854 persone uniche.

Soddisfazione da Alberto Di Rosa di Next Time Eventi, per “un progetto originale, prodotto in esclusiva per il Titano”. “Un successo - per il Segretario Federico Pedini Amati – che conferma scelte strategicamente corrette. Appuntamento chiave che vede premiato il Titano perché unico e perché la scelta artistica non ha eguali” - dice, ricordando l'attività del Treno Bianco Azzurro, quale “tema centrale nella proposta turistica e nella progettualità”. Un bel Natale, anche in treno.

L'Associazione Treno Biancoazzurro - nel ringraziare proprio Segreterie al Turismo, al Territorio e Azienda Lavori Pubblici per aver dato slancio al progetto di ripristino del treno storico - ricorda i numeri: oltre 1.200 passeggeri in 6 weekend sull'antico tracciato, per i 1.500 metri tornati percorribili. Memoria che rivive in un ospite paradigmatico: tra i passeggeri, anche il figlio 86enne di un macchinista di allora, risalito sul treno, dopo quasi 8 decenni, pieno di ricordi.

