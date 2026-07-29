L'APPUNTAMENTO Tutti in piazza a Faetano per la "Notte delle Unicità", firmata InPerfetto Una serata di storie e musica, per riflettere sul valore della diversità, con i ragazzi dalla cooperativa sociale InVolo

Il valore delle persone non può essere misurato soltanto attraverso i risultati raggiunti. È questa l'idea da cui nasce la “Notte delle Unicità”, una serata di storie e condivisione organizzata dai ragazzi di InPerfetto, bar ristorante gestito dalla Cooperativa Sociale InVolo. L'appuntamento è a lunedì 3 agosto, quando nella piazza della Porta vecchia di Faetano, proprio di fronte al locale, si premieranno persone e progetti che hanno scommesso sulla diversità e incentivato l'espressione delle più varie individualità. Che è poi la filosofia alla base di In-perfetto.

"La serata si chiamerà Notte dell'Unicità - spiega Maurizio Ceccoli, presidente della cooperativa InVolo - perché cercheremo di far emergere da aziende, attività sportive e associazioni, tutti coloro che sono stati capaci di valorizzare la parte positiva delle persone. L'obiettivo sociale è mandare un messaggio, che va oltre all'inclusione, proprio perché cerchiamo di valorizzare le persone. E' un messaggio importante per la popolazione, speriamo che la piazza sia piena, invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare. Ci saranno anche i Capitani Reggenti, che già ringraziamo per la loro presenza".

Un progetto, quello di In-perfetto, nato lo scorso maggio, che vuole facilitare l'inserimento lavorativo e sociale di persone in difficoltà, ma anche offrire al territorio in cui si radica un modo diverso di fare cultura.

"Noi siamo molto entusiasti, abbiamo avuto un bel riscontro dalla comunità di Faetano ma anche da chi viene da altri Castello - raccontano i ragazzi della squadra di In-perfetto - Vi aspettiamo il 3 agosto!".

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