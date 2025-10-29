Tutti Santi podcast: in arrivo la seconda stagione. Ecco qualche anticipazione

Le interviste a Marco Zanotti e Nicolò Tamagnini

Parliamo di podcast made in San Marino. Arriva la seconda stagione di Tutti Santi Dalla prima sammarinese su Onlyfans alle feste in villa Tabarrini, passando dal Grande Fratello. A tutto gossip ritorna Tutti Santi, il podcast che si presenta come il primo di attualità e intrattenimento a San Marino. Dopo il successo della prima stagione, sono pronti per la seconda stagione: personaggi noti sul Titano e retroscena curiosi. “Dal presente al passato, dalle notizie del giorno alle leggende sammarinesi, apriremo vasi di Pandora – assicurano gli ideatori - e smonteremo castelli di carta”.

"L'ispirazione è arrivata dai podcast italiani - racconta Marco Zanotti -, sono una persona molto social e quindi mi sono detto 'perché non farlo anche con i tanti personaggi di San Marino?'. Per quanto riguarda il nome, invece, qua ho lasciato spazio a Nick".

"Il nome - spiega Nicolò Tamagnini - è un'idea che è venuta da un paradosso, un po' una provocazione, con dei richiami anche a San Marino. Tutti Santi podcast. L'obiettivo è sempre e comunque dare valore agli ospiti".

!Siamo andati molto forti con Letizia Petris, perché ci ha reso virali - aggiunge Zanotti -, abbiamo fatto dei reel da 4-5 milioni di visualizzazioni e ancora abbiamo commenti e like, quindi hanno girato in tutta Italia".

Tra pochi giorni in arrivo la seconda stagione: ancora bocche cucite sugli ospiti, ma i due conduttori promettono sorprese e divertimento.

"L'obiettivo - conclude Tamagnini - è intrattenere e fare compagnia. Quello che stiamo cercando di fare è partire da San Marino, perché siamo molto legati alle radici, e poi espanderci. Non abbiamo limiti di nessun tipo, e quindi la cosa bella di questo progetto è che, strada facendo, cerchiamo di capire che cosa succede".

Nel video le interviste a Marco Zanotti e Nicolò Tamagnini







