Tutti Santi podcast: in arrivo la seconda stagione. Ecco qualche anticipazione

Parliamo di podcast made in San Marino. Arriva la seconda stagione di Tutti Santi Dalla prima sammarinese su Onlyfans alle feste in villa Tabarrini, passando dal Grande Fratello. A tutto gossip ritorna Tutti Santi, il podcast che si presenta come il primo di attualità e intrattenimento a San Marino. Dopo il successo della prima stagione, sono pronti per la seconda stagione: personaggi noti sul Titano e retroscena curiosi. “Dal presente al passato, dalle notizie del giorno alle leggende sammarinesi, apriremo vasi di Pandora – assicurano gli ideatori - e smonteremo castelli di carta”.

"L'ispirazione è arrivata dai podcast italiani - racconta Marco Zanotti -, sono una persona molto social e quindi mi sono detto 'perché non farlo anche con i tanti personaggi di San Marino?'. Per quanto riguarda il nome, invece, qua ho lasciato spazio a Nick".

"Il nome - spiega Nicolò Tamagnini - è un'idea che è venuta da un paradosso, un po' una provocazione, con dei richiami anche a San Marino. Tutti Santi podcast. L'obiettivo è sempre e comunque dare valore agli ospiti".

!Siamo andati molto forti con Letizia Petris, perché ci ha reso virali - aggiunge Zanotti -, abbiamo fatto dei reel da 4-5 milioni di visualizzazioni e ancora abbiamo commenti e like, quindi hanno girato in tutta Italia".

Tra pochi giorni in arrivo la seconda stagione: ancora bocche cucite sugli ospiti, ma i due conduttori promettono sorprese e divertimento.

"L'obiettivo - conclude Tamagnini - è intrattenere e fare compagnia. Quello che stiamo cercando di fare è partire da San Marino, perché siamo molto legati alle radici, e poi espanderci. Non abbiamo limiti di nessun tipo, e quindi la cosa bella di questo progetto è che, strada facendo, cerchiamo di capire che cosa succede".

Nel video le interviste a Marco Zanotti e Nicolò Tamagnini

