Tutto esaurito al Nuovo di Dogana per il concerto di Baglioni Tre ore indimenticabili di musica e narrazione davanti ad un pubblico entusiasta

Il pubblico è quello delle grandi occasioni, caloroso ed entusiasta. Non poteva che essere così, sul palco del Nuovo di Dogana c'è Claudio Baglioni, uno dei più grandi cantanti italiani di sempre, un poeta, un'icona pop oltre le mode e il tempo. Il teatro è sold out e negli applausi lunghi, continui, ritmati, un copione che si ripete: la 149esima tappa del tour “DodiciNote bis” raccoglie l'ennesimo successo. Oltre 3 ore di esibizione live, dove musica e narrazione s'incontrano, felicemente e con ironia. Il 71enne cantautore romano gestisce tutto da solo, dal vivo. Microfono, voce e 3 pianoforti. E' energia pura, la stanchezza non lo sfiora. Fa cantare tutti, compresi gli eccellentissimi Capitani Reggenti che ieri lo hanno accolto – come lui stesso racconta dal palco – "con onore, benevolenza e un senso di familiarità e amicizia".

