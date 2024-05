Tutto esaurito per l'anteprima di "Titano Sovrano"

Al Teatro Titano l'anteprima di “Titano Sovrano”, un documentario di 90 minuti che racconta la genesi e lo sviluppo dell'Accordo di Associazione tra San Marino e l'Unione Europea, con i principali passaggi politici e istituzionali che si sono succeduti dal 2008 fino alla conclusione – solo pochi mesi fa - dei negoziati, e una serie di interviste con opinioni differenti a confronto. All'anteprima, al Teatro Titano, presenti le autorità e un pubblico numeroso che ha potuto apprezzare l'opera ideata, curata e diretta dal 28enne sammarinese Alessandro Riccardi, con la sceneggiatura di Alessia Massinelli. Un progetto, quello del documentario “Titano Sovrano” - avviato a febbraio e sostenuto da Segreteria Esteri, Csdl, Cdls e Anis – che, dopo l'anteprima, l'autore intende ora proporre anche in altre occasioni, così da informare i sammarinesi, e non solo, su uno dei passaggi indubbiamente più importanti per la Repubblica, anche in vista della firma dell'Accordo di Associazione che è attesa entro l'autunno o al più tardi nei mesi immediatamente successivi.