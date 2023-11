UNWTO Tutto pronto per la Conferenza sul turismo accessibile: a San Marino esperti e personalità da tutto il mondo Al termine dell'evento ci sarà una “action agenda” con una serie di indicazioni per avvicinarsi agli standard internazionali

Turismo accessibile significa viaggio per tutti, indipendentemente dalla propria condizione o da una disabilità: un nuovo modo di vivere e di organizzare le strutture ricettive e intere città. San Marino diventa luogo di incontro, per ragionare sul turismo del futuro. E' il principale obiettivo della Conferenza internazionale sul turismo accessibile organizzata con l'Organizzazione mondiale del turismo (Unwto) e che vede anche la collaborazione con la Repubblica italiana.

Per due giorni, il 16 e 17 novembre, al Kursaal esperti di livello internazionale e rappresentanti politici da diverse parti del mondo. E' il secondo evento del genere sul Titano, dopo quello del 2014. In programma panel su temi legati a inclusione e accessibilità, ma non solo. Tra i partecipanti anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè, la principessa Haifa bint Muhammad Al Saud, vice ministra del Turismo saudita e altri personaggi. Sarà anche l'occasione per incontri bilaterali. Con la Corea del Sud sarà firmato un importante memorandum.

Al termine dell'evento - anticipa Igor Stefanovic, coordinatore Unwto per la sostenibilità e il turismo accessibile – ci sarà una “action agenda” con una serie di indicazioni per avvicinarsi agli standard internazionali. Si arriverà infatti al “San Marino Action Plan”. Il Titano può diventare “la nuova Davos” del turismo accessibile, auspica Alessandra Priante, direttrice della regione europea per l'Organizzazione. "Se riusciremo a vincere questa sfida nel tempo - afferma Federico Pedini Amati, segretario di Stato al Turismo - avremo vinto una grande sfida di civiltà".

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo) e a Igor Stefanovic (coordinatore Unwto per la sostenibilità e il turismo accessibile)

