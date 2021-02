Tutto pronto per la Giornata di Raccolta del Farmaco: oggi anteprima alla Farmacia di Cailungo

Domani si celebra l’undicesima edizione a San Marino, della Giornata di Raccolta del Farmaco, in collaborazione con Banco Farmaceutico Onlus. Raccolta che è iniziata in anteprima oggi alla Farmacia di Cailungo. Domani invece saranno coinvolte anche le altre due farmacie del territorio: quella di Serravalle e quella di Borgo Maggiore. Durante tutta la giornata, oltre al personale in turno ci saranno 3 farmacisti responsabili rispettivamente in ognuna delle 3 farmacie e circa 80 volontari disponibili per turni di un’ora per informare e aiutare l’utenza nella scelta dei prodotti da donare. Tutto all’insegna della sicurezza e del rispetto delle regole anti Covid. L'iniziativa è promossa dall’ISS in collaborazione con il Servizio Farmaceutico e con l’Alto Patrocinio della Reggenza e del Congresso di Stato.