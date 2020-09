Tutto pronto per "Musica e Motori"

Il reportage di Giacomo Barducci

Jamie Jones, Massimino Lippoli e Marco Faraone sono alcuni dei dj che questa sera animeranno “Musica e Motori”. Evento nato dalla collaborazione tra la Segreteria di Stato al Turismo e allo Sport e il “Musica” di Riccione. Alla Cava degli Umbri importanti le misure di sicurezza previste. Rigidi i protocolli in materia di distanziamento e obbligo di mascherina sia all'ingresso che mentre si balla. Prevista anche la misurazione della temperatura, la maggiore età per entrare e il tracciamento degli utenti.

Diverse le forze dell'ordine che vigileranno sull'evento vista anche la concomitanza con “Mi Gusto”. Ieri tanto successo per la prima giornata dell'evento culinario che fa conoscere le specialità del territorio sammarinese. Anche oggi diversi turisti e residenti si sono diretti in città per assaggiare qualche piatto. Una vetrina importante per tutto il settore gastronomico sammarinese.