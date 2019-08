Tutto pronto per Play Deejay San Marino

Sentiamo Chicco Giuliani

Da domani, fino domenica 1 settembre, parte la seconda edizione di Play Deejay San Marino. Domani sera il “Music Event” con il live set di Benji e Fede vedrà anche la partecipazione di Shade e Federica Carta mentre sabato 31 agosto Cava degli Umbri ospiterà RON attualmente in tour con “Lucio!”. Confermata anche la presenza di Alberto Urso (vincitore di Amici), Giordana Angi e il deejay set di Chicco Giuliani e Alex Farolfi. A fare gli “onori” di casa in veste di conduttore per entrambi gli eventi, ci sarà Rudy Zerbi.

Quest'anno per la prima volta dal Titano le dirette di Radio Deejay faranno da cornice alle tante attività gratuite di avvicinamento al mondo del Fitness e dello Sport.

Tanta l'attesa anche per la seconda edizione della Playrun che vedrà impegnati i runner per 8,5 km mentre la Playbike si articolerà in un avvincente percorso di 65 km sulle strade toccate dalla Tappa nr. 9 Giro d’Italia 2019. Special guest: Maddalena Corvaglia e Davide Cassani.

Nel servizio l'intervista al conduttore radiofonico di "Radio Deejay" Chicco Giuliani