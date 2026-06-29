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Tutto pronto per "Sfida per la Vittoria"

L'evento che unisce sport, solidarietà e ricerca in programma venerdì 3 e sabato 4 luglio.

di Giacomo Barducci
29 giu 2026
Nel servizio le interviste a Rossano Fabbri (Segretario di Stato Sport), Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo) e Andrea Nardoni (Presidente Associazione Oceano Blu)Nel servizio le interviste a Rossano Fabbri (Segretario di Stato Sport), Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo) e Andrea Nardoni (Presidente Associazione Oceano Blu)
Nel servizio le interviste a Rossano Fabbri (Segretario di Stato Sport), Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo) e Andrea Nardoni (Presidente Associazione Oceano Blu)

Dopo il successo dello scorso anno torna “Sfida per la Vittoria”, l'iniziativa benefica promossa dall'Associazione Oceano Blu per la ricerca e sensibilizzazione sulle malattie rare. L’iniziativa è patrocinata dalle Segreterie di Stato Sport, Turismo, Sanità e Istruzione e contempla inoltre il sostegno di importanti realtà nazionali e internazionali, tra cui la Fondazione Bambino Gesù di Roma, l’Ospedale Meyer di Firenze, FNOB e Sport Medicine Hub.

Si parte venerdì 3 luglio al San Marino Stadium con l'apertura del Fan Village e il torneo di calcio quadrangolare; in campo la Nazionale Parlamentari Italiani, la Nazionale del Consiglio Grande e Generale di San Marino, la squadra Indipendente Sportivo e la Stampa Sportiva Sammarinese. Elemento distintivo del torneo la partecipazione, all'interno di ogni squadra, di un atleta del progetto “Football is Inclusion” della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio.

Sabato 4 luglio la seconda parte dell'evento con il convegno scientifico internazionale. A Palazzo Graziani ci saranno specialisti e ricercatori per parlare delle malattie rare, a conferma della collaborazione fondamentale tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni.

Associazione Oceano Blu (IBAN per donazioni): SM39U0328709801000010319001

Nel servizio le interviste a Rossano Fabbri (Segretario di Stato Sport), Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo) e Andrea Nardoni (Presidente Associazione Oceano Blu)

Le informazioni sull'evento




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