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Tutto pronto per Summer Vibes: la rassegna di concerti estivi gratuiti al San Marino Outlet

Al via dal 10 luglio, per 6 venerdì consecutivi. Per assistere ai concerti obbligatoria la prenotazione sul sito dell'Outlet. Si parte con Sara Toscano

di Giacomo Barducci
16 giu 2026

Musica e shopping si uniscono in una sinergia pubblico privato per mettere San Marino al centro dell'estate. È la prima edizione di “Summer Vibes”, la rassegna di 6 concerti gratuiti su prenotazione, per 6 venerdì di fila, al San Marino Outlet.

Si parte il 10 luglio con Sara Toscano e poi a seguire altri grandi nomi della musica italiana e internazionale: le Vibrazioni, Fred De Palma, Cristiano Malgioglio e Angie, Benji e Fede e gran finale il 14 agosto con Rosa Chemical e Molella.

1.500 i posti disponibili per ogni concerto a partire dalle 21:00. Prima di ogni show, dalle ore 18:00, grandi sconti per chi vorrà fare un giro all'outlet. Tutti i servizi e i negozi chiuderanno inoltre alle 24:00.

"Vogliamo mettere in campo una sinergia pubblico-privato - afferma Pedini - con questo gruppo che sta rilanciando molto l'attività dell'outlet. Cosa vuol dire? Che a vario titolo faremo in modo che nuovi visitatori possano venire a visitare il centro perché lo merita. Viceversa portare anche visitatori in centro storico. Vedo nell'attuale gruppo che sta gestendo l'outlet la volontà di imprimere un accelerazione reale alle attività che da qualche anno portiamo avanti a San Marino”.

"Presentiamo oggi un palinsesto di sei eventi molto belli - sottolinea Filippo Maffioli, AD Promos - e questo fa parte dell'attività che il nostro gruppo ha messo a terra per far sì che questo centro diventi in maniera sempre più forte il riferimento della riviera, il riferimento dei cittadini del territorio e cresca".

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo) e Filippo Maffioli (AD Promos)





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