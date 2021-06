Tutto pronto per Visionnaire e The Vibe is On

È tutto pronto per Visionnaire "A riveder le stelle". Parte questa sera lo show itinerante di musica, danza e arti performative dedicato ai Cantici dell'Inferno della Divina Commedia. Spettacolo itinerante che si articola in tutto il centro storico da Campo Bruno Reffi fino a Piazza della Libertà.

Un vero e proprio colossal e lo dimostrano anche i numeri. Le prenotazioni, gratuite ma consigliate a garanzia della sicurezza di tutti, sono state polverizzate in pochi giorni, sia per la serata di questa sera sia per l'appuntamento di domani. Visionnaire “A riveder le stelle” è il primo live show teatrale all’aperto dove le location più evocative del centro storico saranno il palcoscenico di un percorso narrativo unico e travolgente, pieno di colpi di scena, che dalla selva oscura per la infinita via ci conduce a riveder le stelle.

E sono quasi ultimati i preparativi anche The Vibe Is On, l'evento test, organizzato dal gruppo Musica con il patrocinio della Segreteria per il Turismo, per tornare a ballare in sicurezza. 2.400 circa le persone previste nell'area eventi del San Marino Shooting Club alla Ciarulla. Per partecipare, oltre al biglietto, è obbligatorio presentare un certificato di avvenuta vaccinazione o guarigione che attesti la presenza di anticorpi o in alternativa un tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti l'evento.