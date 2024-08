RISINTONIZZAZIONE TV digitale: dal 28 agosto il segnale RAI passa al nuovo standard europeo DVB-T2 Modifica che non toccherà gli attuali canali presenti nella frequenza ricevuto all'interno di San Marino.

Migliore qualità delle immagini, più canali e possibilità di contenuti interattivi: sono i principali vantaggi del nuovo standard di trasmissione televisivo europeo DVB-T2 del digitale terrestre. Il passaggio del segnale Rai attraverso questa nuova tecnologia è fissato per il 28 agosto e riguarda anche il segnale di San Marino RTV fuori Repubblica.

Per continuare a vedere il canale 831 sarà necessario avere un televisore compatibile con la nuova tecnologia. Per verificarlo è sufficiente andare sul canale test 558; eventualmente occorrerà risintonizzare la tv o il decoder. Modifica che non toccherà gli attuali canali presenti nella frequenza ricevuto all'interno di San Marino. Per informazioni è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica 0549 882039.

Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola saranno visibili in alta definizione esclusivamente nel nuovo standard DVB-T2, mentre non sono previsti cambiamenti per Rai 1, Rai 2, Rai 3, RaiNews 24 e la maggior parte dell’offerta Rai.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: