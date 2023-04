Twitter Blu: anche il Papa senza spunta, Fiorello la sostituisce con il dito medio

La spunta blu di Twitter diventa a pagamento per tutti e molti profili, provenienti da tutto il mondo, stanno perdendo quello che era il segno di verifica del profilo del social network acquisito da Elon Musk.



Tra i più eminenti c'è l'account di Papa Francesco @Pontifex, con oltre 18,8 milioni di follower, che da ieri ha perso il simbolino.

Il Papa ora è senza spunta blu. pic.twitter.com/R8sDDKSYT9

Numerose celebrità dal mondo risultano da ieri senza spunta, fra cui la star del pop Beyoncé, il campione Cristiano Ronaldo e il fondatore di Microsoft Bill Gates. Anche in Italia, personalità, politici, testate, ma anche artisti come Laura Pausini e Marco Mengoni risultano non verificati. Ironica è stata la reazione di Fiorello che ha aggiunto un dito medio al suo profilo, in sostituzione della spunta rimossa.

Il dito medio al posto della spunta blu.

La risposta di Rosario Fiorello a Elon Musk#VivaRai2 #spuntablu pic.twitter.com/XP4WSb6CY4

Le nuove regole di Twitter prevedono il pagamento di 8 dollari al mese, o 84 dollari l'anno, per l'iscrizione a Twitter Blu, che offre anche la possibilità di modificare i tweet inviati. La decisione di mettere solo a pagamento la funzione era stata annunciata da Elon Musk lo scorso ottobre ed era stata accolta da forti polemiche. Fra i primi a schierarsi contro la nuova funzione ci sono stati l'autore Stephen King, l'attore William Shatner e il campione di basket Lebron James. In risposta ironica, Musk ha deciso di pagare di tasca propria la spunta blu alle tre celebrità, che rimangono verificati nonostante la loro contrarietà al pagamento.

Elon Musk payed for LeBron, Shatner & Stephen King’s Blue Check. They complained about paying $8. This is Elon being d ultimate troll. They probably wanted to lose their blue checks to show solidarity. Elon paying means they can't get rid of it without deleting their accounts. https://t.co/6C3vCUWckh pic.twitter.com/0en5aDgE4e

Salvi anche, per il momento, i profili della Casa Bianca e del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che risultano avere una spunta bianca senza aver pagato la verifica.

