Ucraina: 20 tonnellate di aiuti partiti da San Marino

Partito, ieri sera, un nuovo carico di aiuti da San Marino per l'Ucraina. La spedizione è stata organizzata dai volontari di Carità senza Confini, che ha radunato i frutti della generosità di concittadini, supermercati, Colorificio Sammarinese e Croce Rossa Sammarinese. Raccolti, in territorio sammarinese, oltre 20 tonnellate di materiali, come cibo, prodotti igienici, pannolini, indumenti, ausili sanitari (carrozzelle, letti, deambulatori), vernici, farmaci e materiali per le medicazioni. Il carico di aiuti verrà consegnato in Ucraina attraverso Fight for Freedom di Veresti, associazione rumena che da alcuni anni si occupa di dare aiuto ai poveri, emarginati e senzatetto.

