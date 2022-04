ACCOGLIENZA Ucraina: all'oratorio Don Bosco si dona un sorriso a bimbi e famiglie in fuga dalla guerra

Gli animatori dell'oratorio Don Bosco di Murata si organizzano per accogliere i profughi ucraini, imparando le basi della loro lingua, preparando gli spazi e i giochi da poter fare insieme. Già da alcuni giorni arrivano famiglie in fuga dalla guerra, con i bambini, per cercare un po' di serenità: ogni mercoledì svago, merende, momenti di preghiera e non solo. Gli animatori Chiara Pozzobon, Luca Nacci e Alberto Simoncini ci hanno spiegato come sta andando l'iniziativa.

