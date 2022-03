CONFLITTO Ucraina: arrivano 10 profughi, Esteri forniscono mail e telefono di supporto

A San Marino si moltiplicano le manifestazioni di disponibilità di accoglienza sia presso case che strutture pubbliche. Domani previsto l'arrivo di un primo gruppo di 10 persone. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa che l’Unità dedicata all’interno del Dipartimento Affari Esteri è stata attivata ed è in grado di accogliere richieste di informazioni e manifestazioni di disponibilità per favorire forme di accoglienza.

È stato inoltre attivato un numero dedicato: 0549 885400 e una mail supporto.ucraina@esteri.sm. Il Dipartimento Affari Esteri spiega anche che, in merito all’accoglienza di profughi ucraini a San Marino, opererà in stretta sinergia con la Protezione Civile. Per coloro che volessero mettere a disposizione i propri locali, posti letto e strutture ricettive adatte all’accoglienza, potranno comunicarlo all’indirizzo supporto.ucraina@esteri.sm.

Per l'inizio della prossima settimana inoltre è prevista l’apertura di un apposito conto corrente sul quale far confluire eventuali contributi che verranno prevalentemente indirizzati al sostegno dei profughi accolti in Repubblica.



