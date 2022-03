Ucraina: attenzione puntata sulla centrale di Chernobyl, raggiunta intesa per evacuare civili

La centrale di Chernobyl sarebbe “completamente ferma” in seguito all'offensiva russa. A renderlo noto sono fonti ucraine, dopo che, nelle scorse ore, era stata l'Aiea a spiegare di aver perso il contatto di trasmissione dati con i sistemi di salvaguardia dell'impianto nucleare. Secondo l'azienda statale ucraina che si occupa delle centrali, l'impianto sarebbe ora senza energia impedendo il raffreddamento del combustibile nucleare esaurito, con possibile rilascio di sostanze radioattive.

Ma tra gli esperti c'è chi invita a non lasciarsi prendere dalla psicosi. In Italia, Maurizio Pernice, direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare spiega che il sistema di controllo europeo non ha rilevato anomalie e invita a non correre nelle farmacie alla ricerca di compresse di iodio e a non pensare a rifugi antiatomici.

Intanto, sul fronte bellico, l'esercito russo continua ad avanzare. In parallelo, Mosca e Kiev hanno trovato un'intesa per una serie di corridoi per evacuare i civili nella giornata di oggi. Ancora sirene antiaereo nella notte a Kiev. E a livello internazionale la tensione resta altissima: il presidente ucraino Zelensky ha chiesto ai Paesi occidentali di decidere al più presto sull'invio dei jet polacchi che, per la Russia, rappresenterebbe però uno scenario “potenzialmente pericoloso”. Nel frattempo, Mosca lavora per rispondere alle sanzioni in modo “rapido” e “ponderato” per colpire i soggetti più sensibili ad esse.

