Ucraina: Caritas San Marino e Carità senza confini raccolgono beni di prima necessità e donazioni.

La Diocesi di San Marino-Montefeltro tramite la Caritas del Vicariato di San Marino, ha organizzato un punto di raccolta di aiuti a sostegno della popolazione ucraina. Sarà possibile consegnare aiuti materiali come cibo o contributi presso il Centro di San Michele anche nelle aperture straordinarie di martedì mattina e giovedì pomeriggio. L'azione della Caritas è stata affiancata dalla generosità della SUMS e dei cittadini sammarinesi che hanno contribuito. La Diocesi si occuperà anche di strutturare e accogliere 40 persone che arriveranno sul territorio sammarinese. È possibile sostenere gli interventi anche tramite donazione sul conto corrente Caritas San Marino: SM 93 F 085 400 980 50000 50184343, con la causale “Emergenza Profughi Ucraina" (leggi la nota integrale).

Anche Carità senza Confini, attiva da sempre a sostegno delle popolazioni in difficoltà, ha aperto un'iniziativa per inviare beni utili alla popolazione ucraina. Dopo aver raccolto capi di vestiario, la Onlus ha lanciato una raccolta di prodotti di igiene e parafarmacia, oltre a prodotti alimentari a lunga conservazione. Sarà possibile donare presso i supermercati sammarinesi Giorgetti e Dipiù e, dal prossimo fine settimana, anche al Conad e ai punti vendita Coal. La Onlus rimarca l'importanza di inviare al più presto materiale sanitario e kit di pronto soccorso, ausili che stanno venendo meno nelle zone di raduno profughi. Per coprire le spese di viaggio Carità senza Confini chiede anche un sostegno tramite donazione all'IBAN SM 86 A 03034 09804 000040100038, utilizzando la causale “Profughi Ucraina” (leggi la nota integrale).

