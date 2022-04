Ucraina e Russia insieme alla Via Crucis: la preghiera per la pace

Sono Irina, ucraina ed Albina, russa, che portano la croce alla XIII stazione, guardandosi con le lacrime agli occhi. È la stazione del grido di Gesù, poco prima di morire: «Dio mio, perché mi hai abbandonato?» La potenza di questa Via Crucis è qui. Papa Francesco è tornato al Colosseo per la Via Crucis del Venerdì dopo due anni in cui le celebrazioni pasquali hanno subìto forti limitazioni a causa della pandemia. La decisione di far portare la croce da due donne dei Paesi in guerra non è piaciuta all'Ucraina. I media cattolici di Kiev così come le tv nazionali - hanno deciso di non trasmettere la processione. Il vescovo di Kiev oggi in una intervista ha ribadito di non condividere la scelta del Vaticano "perchè prima di parlare di riconciliazione - ha detto - bisogna smettere di uccidere".