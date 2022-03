Ucraina: ecco come gestire l'arrivo dei profughi a San Marino

Ucraina: ecco come gestire l'arrivo dei profughi a San Marino.

Dagli organismi competenti la procedura da seguire per gestire e coordinare l’arrivo di profughi ucraini a San Marino:

1. SEGNALAZIONE DI ARRIVO E RACCOLTA DATI Inviare una email all’indirizzo: supporto.ucraina@esteri.sm gestito dal Dipartimento Affari Esteri di concerto con la Protezione Civile, nella quale riportare i dati anagrafici della persona, indicando anche l’indirizzo del luogo in cui ci si trova ed un numero di telefono da contattare in caso di necessità.

2. ESECUZIONE DELLO SCREENING SANITARIO Dopo aver inviato i propri dati, i rifugiati ucraini saranno tenuti ad eseguire uno screening sanitario da prenotare al numero 0549994905 presso i locali del CEMEC, situato nella struttura dell’Ospedale di Stato con ingresso esterno di fianco alla Cassa di Risparmio.

3. RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO Un ultimo passaggio sarà quello di recarsi presso l’Ufficio Stranieri per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno speciale per rifugiati ucraini. Inoltre, i cittadini sammarinesi e le realtà in territorio che volessero rendersi disponibili per l’accoglienza di rifugiati ucraini possono inviare una email all’indirizzo supporto.ucraina@esteri.sm.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: