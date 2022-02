GUERRA Ucraina: gara di solidarietà per i civili grazie ai volontari riminesi Da Rimini e San Marino riempiti di beni di prima necessità dieci furgoni e oggi si replica

"Oggi abbiamo riempito più di dieci furgoni. Li abbiamo riempiti di generi alimentari, di vestiario, di coperte, di medicinali e di vicinanza al popolo ucraino". IL post è quello di Teambòta, l'organizzazione riminese no profit formata da "una rete di volontari che - come scrive - desiderano fare una cosa molto semplice, aiutare le persone". Ieri via social il tam tam con l'appello a riminesi e comunità vicine, come San Marino, che non ha fatto mancare il proprio contributo. Ed è scattata una vera e propria corsa a donare. Il Post service di Rimini, l'agenzia di spedizioni che per anni ha collegato la comunità ucraina in riviera con quella in patria, ha organizzato un servizio di trasporto di beni di prima necessità e di materiale urgente, ottenendo un corridoio verde per arrivare al confine con l’Ucraina. "Sono partiti i primi furgoni, e noi non possiamo che essere orgogliosi di tutti voi".

Lo stesso sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha ringraziato "una vera e propria ondata di solidarietà di cui dobbiamo essere orgogliosi". Anche la Protezione civile e Caritas sono vicine agli ucraini in territorio, che hanno accolto i primi profughi. Alcuni sono arrivati in auto, altri hanno raggiunto a piedi il confine con la Polonia e poi Rimini con bus o treni, altri arriveranno nei prossimi giorni. Come riportano i quotidiani locali. Accogliere “è un dovere”, dice Corrado Della Vista, albergatore e referente di Riviera sicura. Comune e Prefettura, stanno aprendo un tavolo permanente di gestione dell'emergenza.

Oggi volontari di Teambòta di nuovo aperti tutto il giorno dalle 09:00 alle 18:00 in Via XX Settembre 20, "Vi chiediamo di non portare più vestiti, non li potremo raccogliere. Le necessità ora sono: - generi alimentari; - medicinali; - medicazioni e disinfettanti; - candele e accendini; - coperte. dalle 09:00 alle 18:00 per continuare a dare il nostro contributo. Insieme, uniti".

