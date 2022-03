Ucraina: il viaggio di Ignazio e dei volontari di Croce Rossa e Protezione Civile italiana

Sono partiti questa mattina i primi aiuti umanitari organizzati da Croce rossa italiana e Protezione Civile per la popolazione ucraina. Abbiamo raggiunto telefonicamente Ignazio Schintu, Direttore dell'area operazioni emergenze e soccorsi della Croce Rossa, che ci racconta il suo viaggio. "Stiamo trasportando materiale sanitario, cibo, coperte. Tutti beni destinati alla Croce Rossa ucraina con la quale siamo in contatto per poter inviare materiale utile". Sentiamo Ignazio Schintu

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: