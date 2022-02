Ucraina, la resistenza pacifica delle città. A Rimini sit in, a San Marino marcia per la Pace Sotto l'arco d'Augusto momenti di tensione per il discorso filo russo di un esponente PCI, fischiato dalla comunità ucraina

Continua nelle città italiane la mobilitazione a sostegno della popolazione ucraina. Anche Rimini ha fatto sentire la propria voce con bandiere della pace, sit in e appello al dialogo. Sotto il monumento più rappresentativo della città, l'Arco di Augusto, 1500 perone tra associazioni, enti, istituzioni, studenti e comunità ucraina, hanno manifestato come segno di resistenza pacifica al conflitto. Momenti di tensione, subito sopiti, quando un esponente del PCI ha iniziato un discorso filo russo, subito fischiato dai manifestanti. Nel pomeriggio, Marcia per la Pace anche a San Marino, a partire dalle 16:15. Una iniziativa organizzata dalla Centrale Sindacale Unitaria. Ieri sera, nella Chiesa di S. Francesco, veglia di preghiera per invocare la pace aperta alla comunità ucraina. Presenti anche i Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini,

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: