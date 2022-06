Ucraina nell'UE: Zelensky critica "chi è ancora scettico". Ucciso a Severodonetsk ex soldato britannico Entro il 26 giugno Draghi, Scholz e Macron a Kiev

"Tenere l'Ucraina fuori dall'Ue va contro la stessa Europa". Il Presidente Zelensky, all’indomani della visita a Kiev di Ursula von der Leyen, critica i paesi "ancora scettici". Alla guerra sul campo si affianca la tensione, in seno alla Ue, sulla candidatura di Kiev. La Presidente della Commissione europea gli ha assicurato, ieri, che la domanda dell'Ucraina avrà presto una risposta, affermando – nel viaggio di ritorno - che "la sfida è uscire con una posizione unitaria che rifletta la grandezza di queste storiche decisioni".

Ma i 27 sono divisi e si rischia la spaccatura. Nel frattempo, sul terreno, il cappio si stringe su Severodonetsk. La presidenza ucraina ha riferito di "costanti assalti e bombardamenti di artiglieria". "La situazione è estremamente difficile", ha riconosciuto in un messaggio su Telegram il governatore della regione. Teme che il nemico lanci “tutte le sue riserve per occupare la città entro 48 ore”; la cui presa, da parte delle forze russe, aprirebbe la strada a un'altra grande città, Kramatorsk, tappa per conquistare l'intero bacino del Donbass, dove - secondo analisti della difesa britannica - Mosca si starebbe preparando a schierare un terzo battaglione di unità di combattimento. Ma per farlo dovrà probabilmente affidarsi a nuove reclute o riservisti.

E proprio nei combattimenti di Severodonetsk, è stato ucciso Jordan Gatley, soldato britannico che si era licenziato dall'Esercito di Sua Maestà lo scorso marzo. Lo annuncia la famiglia, che si dice "devastata" dalla notizia. Dopo 108 giorni di guerra, Papa Francesco, durante l'Angelus, si appella ai cuori dei fedeli, affinché “Il tempo che passa, non raffreddi il nostro dolore".

