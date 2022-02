Ucraina: raccolta fondi della Croce Rossa sammarinese

La Croce Rossa Sammarinese promuove una raccolta di fondi da destinare in aiuti umanitari a favore delle popolazioni sottoposte alla guerra ed all’esodo in Ucraina. Sarà possibile effettuare i versamenti in tutte le banche di San Marino, utilizzando la causale "Pro Ucraina". La CRS da parte sua ha versato un contributo da 20.000 euro per la causa e si impegna a dare puntuale informazione sull'impiego delle somme ricevute.



Gli Iban di Riferimento

CASSA DI RISPARMIO:

SM 38 R 06067 09800 000L20R03446



BANCA DI SAN MARINO:

SM 26 A 08540 0980L 0000L0L00L39



BANCA AGRICOLA COMMERCIALE:

SM 50 E 03034 09800 000060L53596



BANCA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO

SM 86 H 03287 09804 000040304328

Leggi la nota della Croce Rossa Sammarinese