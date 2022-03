Ucraina: San Marino prepara la normativa per eventuali sanzioni

Non si ferma la macchina della solidarietà: anche il Titano fa la sua parte offrendo accoglienza ai profughi che scappano dalla guerra in Ucraina. Proprio per domani sono attesi cinque nuovi arrivi – le persone saranno accolte dalla Caritas – più altri quattro profughi. In totale, per i prossimi giorni, sono previsti 17 ingressi. In prima linea anche la Protezione Civile per gestire gli arrivi.

Intanto, San Marino legifera tramite decreto - il 27/2022 - per mettere in campo permessi di soggiorno provvisori. Saranno destinati agli ucraini in fuga. Dureranno tre mesi, rinnovabili per altri tre. Le strutture di accoglienza possono essere sia private che pubbliche. Sarà offerta assistenza sanitaria, diritto all'istruzione e altri servizi essenziali.









In parallelo, con lo stesso decreto, il Titano predispone il quadro normativo per eventuali sanzioni alla Russia. Il riferimento principale, in questo caso, sono le azioni dell'Unione europea. Maggiori dettagli potrebbero arrivare nei prossimi giorni, ma le sanzioni potrebbero andare dalle limitazioni di carattere finanziario o economico al settore commerciale e degli scambi fino ai flussi di persone.

Il settimanale economico Fixing ipotizza contraccolpi per le imprese sammarinesi che lavorano con Mosca e Kiev. Lo scorso anno, ricorda Fixing, l'interscambio è stato di 17 milioni di euro tra import ed export. Una questione che si aggiunge alle preoccupazioni degli imprenditori per i rincari di energia e materie prime.